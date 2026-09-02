Заступник командира РДК Каплунов уже на свободі, СБУ намагається приховати правду про затримання, - адвокат

Заступник командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степан Каплунов вже на свободі. Серед присутніх під час слідчих дій СБУ, які завершилися стріляниною з ГУР, був командир "спецпідрозділу Тимура".

Про це адвокат Каплунова Тарас Боровський сказав у коментарі "РБК-Україна" та "Радіо Свободі", передає Цензор.НЕТ.

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Де зараз Каплунов

Наразі Каплунов перебуває на волі, однак адвокату досі невідомо, де саме він перебуває.

Позиція адвоката щодо дій СБУ

Боровський розповів, що обшук проводили в квартирі, де жив військовий. Версію СБУ про те, що правоохоронці запобігли замаху на Каплунова, він назвав спробою "прикрити позапроцесуальне затримання" та "піар-ходом".

Щодо причин затримання адвокат зазначив, що вони йому досі невідомі, звернувши увагу, що з "невідкладним обшуком" на квартиру Каплунова прийшли лише через 10 днів після його затримання 23 серпня. Командир РДК Денис Капустін у коментарі "Суспільному" згодом заявив, що там нічого не знайшли.

"Степан Каплунов — достатньо широко відомий у вузьких колах росіянин, який воює за Україну з 2014 року. Будь-який такий росіянин є об'єктом підвищеної уваги з боку Служби безпеки і Департаменту контррозвідки СБУ, поза сумнівом. І це їхня робота, і тут немає ніяких питань. [Але] якщо є якісь конкретні підозри, обвинувачення, вони можуть це зробити у передбачений процесуальним законом спосіб. А так вони обрали таке безчинство", — сказав Боровський.

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Що відбувалося на місці?

За словами адвоката, на місці слідчих дій перебували він сам, друзі Каплунова та військовослужбовці ГУР, зокрема командир "спецпідрозділу Тимура". Коли виник словесний конфлікт, командир спецпідрозділу, якого адвокат назвав "талановитим переговорником", домовився про звільнення Каплунова СБУ в обмін на розблокування автомобіля СБУ, який раніше заблокували військові ГУР.

Обидві сторони потиснули руки, і частина військовослужбовців ГУР почала роз'їжджатися — на місці залишилася лише невелика група. Однак, за словами Боровського, під ранок, коли мали підписувати останній протокол, представники силового блоку СБУ почали затримувати військових ГУР і відкрили вогонь.

"Вони тяжко поранили одного нашого побратима, тяжко поранили другого нашого побратима — за його життя ми тримаємо кулаки і молимося, він зараз бореться між життям і смертю — і в принципі легко поранили третього нашого побратима", — розповів адвокат.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. За даними ЗМІ, йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

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