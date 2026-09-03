Перестрілка між СБУ та ГУР: двом військовим повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування обставин конфлікту між працівниками Служби безпеки України та військовослужбовцями ГУР Міноборони, який стався в одному з районів Києва 1-2 вересня.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 345 та ст. 348 Кримінального Кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру:

співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України;

військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України.

Працівники ДБР встановлюють усі обставини, у тому числі ті, що передували події, яка сталася 1-2 вересня у одному із житлових районів Києва. Досудове розслідування триває.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

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