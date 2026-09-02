Стрілянина між ГУР та СБУ. ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВІДЕО
У розпорядження Цензор.НЕТ потрапило відео сьогоднішньої перестрілки в Києві на Шумського, де виник конфлікт між співробітниками СБУ та ГУР через затримання заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова.
На ньому видно фінал загострення конфлікту: співробітники СБУ та ГУРу йдуть, потім виникає загострення, лунає перший постріл (редакція не може ідентифікувати, хто зробив постріл першим).
Потім лунає ще три постріли з боку співробітників СБУ.
Джерело Цензор.НЕТ в ГУР стверджує, що перший постріл прозвучав від СБУ. Натомість, джерело Цензор.НЕТ в СБУ стверджує, що ГУРівці намагалися відбити затриманого Каплунова. І що саме розвідники першими вистрілили.
Станом на зараз Цензор.НЕТ відомо про трьох пораненних співробітників ГУРу.
Автор — Ірина Ромалійська
Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві
- Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.
- Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.
- Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.
- 2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві.
ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.
- В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.
- У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.
- Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві.
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