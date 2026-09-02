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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Стрельба между ГУР и СБУ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

В распоряжение "Цензор.НЕТ" попало видео сегодняшней перестрелки в Киеве на улице Шумского, где возник конфликт между сотрудниками СБУ и ГУР из-за задержания заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова.

На нем видно кульминацию конфликта: сотрудники СБУ и ГУР уходят, затем возникает обострение, раздается первый выстрел (редакция не может определить, кто выстрелил первым).

Затем раздаются еще три выстрела со стороны сотрудников СБУ.

Источник Цензор.НЕТ в ГУР утверждает, что первый выстрел прозвучал со стороны СБУ. В свою очередь, источник Цензор.НЕТ в СБУ утверждает, что сотрудники ГУР пытались отбить задержанного Каплунова. И что именно разведчики первыми открыли огонь.

На данный момент Цензор.НЕТ известно о трех раненых сотрудниках ГУР.

Автор — Ирина Ромалийская

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.
  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

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Автор: 

СБУ (21413) Ромалийская Ирина (451) ГУР (894)
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Топ комментарии
+33
Зеленьський докерувався. Дві силові структури у його підпорядкуванню стріляють один в одного.
Клоун тупоче ніжкою...і верещить.
Що там насправді сталося, буде зрозуміло , але клоун догрався.
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02.09.2026 21:06 Ответить
+25
досвід не проп єш, так вони і майданців беззбройних розстрілювали
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02.09.2026 21:04 Ответить
+20
А на лбз людей не хватає
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02.09.2026 21:04 Ответить

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