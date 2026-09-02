Стрельба между ГУР и СБУ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО
В распоряжение "Цензор.НЕТ" попало видео сегодняшней перестрелки в Киеве на улице Шумского, где возник конфликт между сотрудниками СБУ и ГУР из-за задержания заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова.
На нем видно кульминацию конфликта: сотрудники СБУ и ГУР уходят, затем возникает обострение, раздается первый выстрел (редакция не может определить, кто выстрелил первым).
Затем раздаются еще три выстрела со стороны сотрудников СБУ.
Источник Цензор.НЕТ в ГУР утверждает, что первый выстрел прозвучал со стороны СБУ. В свою очередь, источник Цензор.НЕТ в СБУ утверждает, что сотрудники ГУР пытались отбить задержанного Каплунова. И что именно разведчики первыми открыли огонь.
На данный момент Цензор.НЕТ известно о трех раненых сотрудниках ГУР.
Автор — Ирина Ромалийская
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клоун тупоче ніжкою...і верещить.
Що там насправді сталося, буде зрозуміло , але клоун догрався.