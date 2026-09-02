Стрельба между ГУР и СБУ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО

В распоряжение "Цензор.НЕТ" попало видео сегодняшней перестрелки в Киеве на улице Шумского, где возник конфликт между сотрудниками СБУ и ГУР из-за задержания заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова.

На нем видно кульминацию конфликта: сотрудники СБУ и ГУР уходят, затем возникает обострение, раздается первый выстрел (редакция не может определить, кто выстрелил первым).

Затем раздаются еще три выстрела со стороны сотрудников СБУ.

Источник Цензор.НЕТ в ГУР утверждает, что первый выстрел прозвучал со стороны СБУ. В свою очередь, источник Цензор.НЕТ в СБУ утверждает, что сотрудники ГУР пытались отбить задержанного Каплунова. И что именно разведчики первыми открыли огонь.

На данный момент Цензор.НЕТ известно о трех раненых сотрудниках ГУР.

Автор — Ирина Ромалийская

Читайте также: Перестрелка в Киеве: Комитет Рады хочет заслушать руководителей СБУ и ГУР

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.

Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.

В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. По данным СМИ, речь идет о конфликте между ГУР и СБУ.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Читайте также: Заместитель командира РДК Каплунов уже на свободе, СБУ пытается скрыть правду о задержании, — адвокат