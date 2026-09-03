Перестрелка между СБУ и ГУР: двум военным сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств конфликта между сотрудниками Службы безопасности Украины и военнослужащими ГУР Минобороны, который произошел в одном из районов Киева 1–2 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 345 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий сообщено о подозрении:
- сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 УК Украины;
- военнослужащему ГУР МО Украины по ст. 348 УК Украины.
Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства, в том числе те, которые предшествовали событию, произошедшему 1–2 сентября в одном из жилых районов Киева. Досудебное расследование продолжается.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
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