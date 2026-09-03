Будут уволены заместители руководителей ГУР и СБУ, которые должны ответить за конфликт, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о ходе расследования инцидента между Службой безопасности Украины и ГУР Минобороны.

Об этом он заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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О подозрениях и расследовании

По словам президента, он поговорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко о ситуации между СБУ и ГУР. Уже выдвинуты два подозрения участникам, причастным к перестрелке - сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Президент отметил, что проверяются и все остальные обстоятельства происшествия, начиная с первого дня этой истории.

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О кадровых решениях

Зеленский подчеркнул важность установления истины и недопущения повторения подобных ситуаций. По его словам, в отношении руководителей обоих органов - СБУ и ГУР - будет дана оценка по результатам служебного расследования.

Президент сообщил, что уже приняты кадровые решения в отношении обеих структур - заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию, будут уволены.

"Совершенно справедливо: обе структуры должны ответить, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", - добавил глава государства.

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