Будут уволены заместители руководителей ГУР и СБУ, которые должны ответить за конфликт, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о ходе расследования инцидента между Службой безопасности Украины и ГУР Минобороны.
Об этом он заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.
О подозрениях и расследовании
По словам президента, он поговорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко о ситуации между СБУ и ГУР. Уже выдвинуты два подозрения участникам, причастным к перестрелке - сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Президент отметил, что проверяются и все остальные обстоятельства происшествия, начиная с первого дня этой истории.
О кадровых решениях
Зеленский подчеркнул важность установления истины и недопущения повторения подобных ситуаций. По его словам, в отношении руководителей обоих органов - СБУ и ГУР - будет дана оценка по результатам служебного расследования.
Президент сообщил, что уже приняты кадровые решения в отношении обеих структур - заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию, будут уволены.
"Совершенно справедливо: обе структуры должны ответить, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", - добавил глава государства.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
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