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Новости Конфликт между ГУР и СБУ
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Будут уволены заместители руководителей ГУР и СБУ, которые должны ответить за конфликт, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил о ходе расследования инцидента между Службой безопасности Украины и ГУР Минобороны.

Об этом он заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

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О подозрениях и расследовании

По словам президента, он поговорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко о ситуации между СБУ и ГУР. Уже выдвинуты два подозрения участникам, причастным к перестрелке - сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Президент отметил, что проверяются и все остальные обстоятельства происшествия, начиная с первого дня этой истории.

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О кадровых решениях

Зеленский подчеркнул важность установления истины и недопущения повторения подобных ситуаций. По его словам, в отношении руководителей обоих органов - СБУ и ГУР - будет дана оценка по результатам служебного расследования.

Президент сообщил, что уже приняты кадровые решения в отношении обеих структур - заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию, будут уволены.

"Совершенно справедливо: обе структуры должны ответить, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", - добавил глава государства.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспільному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

Автор: 

Зеленский Владимир (25711) СБУ (21427) стрельба (3487) увольнение (2797) ГУР (905)
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Топ комментарии
+19
а керівники значить непричому??мабуть як і невідомий кирило олександрович був не в курсі що робить його зам???
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03.09.2026 20:32 Ответить
+16
Зелемонове рішення
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03.09.2026 20:32 Ответить
+12
Вже давно повинен бути звільнений ти Вован, який призначає керівників СБУ та ГУР і саме ти несеш відповідальність за те що витворяють твої призначенці, твої креатури, твої люди, яких ти ставиш на посади своїми указами. Ти ще українцям за твого друга дєцтва, "самого кращого керівника СБУ", Ваню Баканова не відповів, а на ньому стільки зради, стільки корупційного лайна висить, що ти вже давно маєш з ним баланду сьорбати пожиттєво, бо твої призначенці на всіх щаблях державного управління нищать Україну з середини не гірше *********** орди, яка атакує нас зовні.
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03.09.2026 20:42 Ответить

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