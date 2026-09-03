Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из-за задержек с боевыми самолетами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет переговоры с партнерами, задерживающими поставки и техническое обслуживание боевых самолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства 3 сентября.
Зеленский хочет ускорить укрепление боевой авиации
По словам президента, украинские самолеты сейчас выполняют важную работу по уничтожению российских ударных беспилотников, в частности реактивных.
В то же время перед Воздушными силами ВСУ и украинскими дипломатами поставлена задача расширить возможности боевой авиации.
Зеленский отметил, что для этого Украина будет работать над расширением возможностей своей авиации.
Украина будет обсуждать с партнерами задержки
Президент сообщил, что Украина проведет переговоры с партнерами, которые ранее обещали поставки боевых самолетов и совместную работу по обслуживанию техники.
Речь идет о странах, которые, по словам Зеленского, еще не выполнили взятые на себя обязательства.
"Мы будем говорить с партнерами, с теми, кто давал обещания о поставках в Украину боевых самолетов и соответствующей совместной работе по обслуживанию техники, но еще не выполнил свои обязательства", - отметил президент.
- Ранее Зеленский сообщил, что у Украины есть предварительные даты визита в Украину спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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