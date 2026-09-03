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Новости
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Зеленский анонсировал переговоры с партнерами из-за задержек с боевыми самолетами

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет переговоры с партнерами, задерживающими поставки и техническое обслуживание боевых самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении главы государства 3 сентября.

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Зеленский хочет ускорить укрепление боевой авиации

По словам президента, украинские самолеты сейчас выполняют важную работу по уничтожению российских ударных беспилотников, в частности реактивных.

В то же время перед Воздушными силами ВСУ и украинскими дипломатами поставлена задача расширить возможности боевой авиации.

Зеленский отметил, что для этого Украина будет работать над расширением возможностей своей авиации.

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Украина будет обсуждать с партнерами задержки

Президент сообщил, что Украина проведет переговоры с партнерами, которые ранее обещали поставки боевых самолетов и совместную работу по обслуживанию техники.

Речь идет о странах, которые, по словам Зеленского, еще не выполнили взятые на себя обязательства.

"Мы будем говорить с партнерами, с теми, кто давал обещания о поставках в Украину боевых самолетов и соответствующей совместной работе по обслуживанию техники, но еще не выполнил свои обязательства", - отметил президент.

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Автор: 

авиация (3012) Зеленский Владимир (25711) самолет (3878)
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Топ комментарии
+6
Починай з 28 безпекових угод, які ви з Єрмаком накатали в турне по світу
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03.09.2026 21:12 Ответить
+5
Може спочятку поянити пересічним, куди поділися всі 123 плани незламності і Перемоги?
Чому не спрацювали?
Що завадило?
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03.09.2026 21:04 Ответить
+5
Взагалі, то це партнери Ющенка та Порошенка, а не Зе. У антимайдана інші партнери.
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03.09.2026 21:07 Ответить

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