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Реактивний дрон РФ вдарив по будівлі СБУ в Києві. ФОТО
Серія вибухів пролунала під час повітряної тривоги у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили інформували про рух кількох реактивних БпЛА в напрямку Києва.
Згодом у столиці пролунала серія вибухів. У КМДА заявляли про роботу ППО.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.
За словами мера, одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.
За даними ЗМІ, російський дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро Золоті Ворота.
Власник мережі "Завертайло" заявив, що зруйновано їхній заклад поблизу Софійського собору.
- Нагадаємо, в Києві 4 вересня лунали вибухи під час загрози реактивних дронів. Згодом стало відомо про пожежу в Солом'янському районі столиці.
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