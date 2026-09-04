Реактивний дрон РФ вдарив по будівлі СБУ в Києві. ФОТО

Серія вибухів пролунала під час повітряної тривоги у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повітряні сили інформували про рух кількох реактивних БпЛА в напрямку Києва.

Згодом у столиці пролунала серія вибухів. У КМДА заявляли про роботу ППО.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.

За словами мера, одного постраждалого вже госпіталізували медики після падіння БпЛА в Шевченківському районі столиці.

За даними ЗМІ, російський дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро Золоті Ворота.

Власник мережі "Завертайло" заявив, що зруйновано їхній заклад поблизу Софійського собору.

Читайте: Удар РФ по Києву 3 вересня: кількість постраждалих зросла до 14

Нагадаємо, в Києві 4 вересня лунали вибухи під час загрози реактивних дронів. Згодом стало відомо про пожежу в Солом'янському районі столиці.

Читайте: Ворог атакував реактивним БпЛА Рівненщину: троє постраждалих, пошкоджено житловий будинок