Удар РФ по Києву 3 вересня: кількість постраждалих зросла до 14

У Києві минулої доби внаслідок російської атаки зафіксували падіння уламків безпілотників у чотирьох районах столиці. Постраждали 14 людей, зокрема 12-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Падіння уламків російських дронів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах.

Унаслідок атаки уламки впали, зокрема, на проїжджу частину та відкриту територію. Через це були пошкоджені автомобілі та житловий будинок.

Серед постраждалих - 12-річна дівчинка

Загалом після російської атаки постраждали 14 людей. Серед них - 12-річна дитина.

У Голосіївському районі за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 7-А розгорнули штаб допомоги мешканцям, чиє житло або майно постраждало внаслідок удару.

Аварійні та відповідні міські служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.

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