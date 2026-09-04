Удар РФ по Києву 3 вересня: кількість постраждалих зросла до 14
У Києві минулої доби внаслідок російської атаки зафіксували падіння уламків безпілотників у чотирьох районах столиці. Постраждали 14 людей, зокрема 12-річна дівчинка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Падіння уламків російських дронів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах.
Унаслідок атаки уламки впали, зокрема, на проїжджу частину та відкриту територію. Через це були пошкоджені автомобілі та житловий будинок.
Серед постраждалих - 12-річна дівчинка
Загалом після російської атаки постраждали 14 людей. Серед них - 12-річна дитина.
У Голосіївському районі за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 7-А розгорнули штаб допомоги мешканцям, чиє житло або майно постраждало внаслідок удару.
Аварійні та відповідні міські служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.
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