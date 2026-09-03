Атака на Київ: загибель людини не підтвердилася, кількість постраждалих зросла до 13

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про загибель людини внаслідок атаки російських безпілотників на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА в телеграм-каналі.

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У Києві постраждали 10 людей, серед них дитина

Станом на 20:40 внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ постраждали 10 людей. Серед них одна дитина.

"На щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася", – йдеться у повідомленні КМДА.

Водночас у Дарницькому районі уламки впали неподалік від магазину. За попередньою інформацією, є потерпілі. Служби прямують на місце, - написав телеграм КМВА. Медики госпіталізували двох постраждалих.

Оновлена інформація

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Києву зросла до 13 осіб, — повідомляє КМВА.

Раніше повідомлялося, що окупанти поцілили по 9-поверхівці в Києві.

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