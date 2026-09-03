Атака на Київ: загибель людини не підтвердилася, кількість постраждалих зросла до 13
Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про загибель людини внаслідок атаки російських безпілотників на столицю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА в телеграм-каналі.
У Києві постраждали 10 людей, серед них дитина
Станом на 20:40 внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ постраждали 10 людей. Серед них одна дитина.
"На щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася", – йдеться у повідомленні КМДА.
Водночас у Дарницькому районі уламки впали неподалік від магазину. За попередньою інформацією, є потерпілі. Служби прямують на місце, - написав телеграм КМВА. Медики госпіталізували двох постраждалих.
Оновлена інформація
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Києву зросла до 13 осіб, — повідомляє КМВА.
Раніше повідомлялося, що окупанти поцілили по 9-поверхівці в Києві.
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