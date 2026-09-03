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Новини Обстріли Києва
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Атака на Київ: загибель людини не підтвердилася, кількість постраждалих зросла до 13

Атака дронів на Київ

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про загибель людини внаслідок атаки російських безпілотників на столицю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА в телеграм-каналі.

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У Києві постраждали 10 людей, серед них дитина

Станом на 20:40 внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ постраждали 10 людей. Серед них одна дитина.

"На щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася", – йдеться у повідомленні КМДА.

Водночас у Дарницькому районі уламки впали неподалік від магазину. За попередньою інформацією, є потерпілі. Служби прямують на місце, - написав телеграм КМВА. Медики госпіталізували двох постраждалих.

Оновлена інформація

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів по Києву зросла до 13 осіб, — повідомляє КМВА. 

Раніше повідомлялося, що окупанти поцілили по 9-поверхівці в Києві.

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Київ (16947) обстріл (36496) атака (2030)
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