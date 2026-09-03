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Новини Обстріли Києва
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Окупанти поцілили по 9-поверхівці в Києві: є загиблий, горять 4-9 поверхи

Удар РФ по Києву

Російські окупанти завдали удару по Голосіївському району в Києві, зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

Пізніше у житловому будинку зафіксували руйнування на 9 поверсі. З будинку евакуювали 15 людей.
Екстрені служби працюють на місці.

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Є жертви

За даними КМВА, на жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки.

Служби працюють над ліквідацією наслідків.

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