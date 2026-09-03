Оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве: есть погибший, горят 4–9 этажи

Российские оккупанты нанесли удар по Голосеевскому району в Киеве; зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в Голосеевском районе в результате попадания в 9-этажный жилой дом возник пожар на уровнях с четвертого по девятый этажи.

Позже в жилом доме зафиксировали разрушения на 9-м этаже. Из дома эвакуировали 15 человек.

Экстренные службы работают на месте.

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Есть жертвы

По данным КГВА, к сожалению, стало известно, что один человек погиб в результате вражеской атаки.

Службы работают над ликвидацией последствий.

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