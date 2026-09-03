Атака на Киев: гибель человека не подтвердилась, количество пострадавших возросло до 13
Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о гибели человека в результате атаки российских беспилотников на столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram-канале.
В Киеве пострадали 10 человек, среди них - ребенок
По состоянию на 20:40 в результате сегодняшней атаки на Киев пострадали 10 человек. Среди них один ребенок.
"К счастью, информация о погибшем человеке не подтвердилась", - говорится в сообщении КГГА.
В то же время в Дарницком районе обломки упали недалеко от магазина. По предварительной информации, есть пострадавшие. Службы направляются на место, - написали в Telegram КГВА. Медики госпитализировали двух пострадавших.
Обновленная информация
Количество пострадавших в результате сегодняшних ударов по Киеву возросло до 13 человек, сообщает КМВА.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по 9-этажному дому в Киеве.
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