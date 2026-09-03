Атака на Киев: гибель человека не подтвердилась, количество пострадавших возросло до 13

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о гибели человека в результате атаки российских беспилотников на столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Киеве пострадали 10 человек, среди них - ребенок

По состоянию на 20:40 в результате сегодняшней атаки на Киев пострадали 10 человек. Среди них один ребенок.

"К счастью, информация о погибшем человеке не подтвердилась", - говорится в сообщении КГГА.

В то же время в Дарницком районе обломки упали недалеко от магазина. По предварительной информации, есть пострадавшие. Службы направляются на место, - написали в Telegram КГВА. Медики госпитализировали двух пострадавших.

Обновленная информация

Количество пострадавших в результате сегодняшних ударов по Киеву возросло до 13 человек, сообщает КМВА.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по 9-этажному дому в Киеве.

Читайте: Минута молчания в Киеве: транспорт будет ежедневно останавливаться на 60 секунд