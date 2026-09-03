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Новости Минута молчания
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Минута молчания в Киеве: транспорт будет ежедневно останавливаться на 60 секунд

Минута молчания в Киеве

Ежедневно в 9:00 в Киеве во время общенациональной минуты молчания движение транспорта будет приостанавливаться на 60 секунд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

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Где в Киеве будут останавливать транспорт

На первом этапе новый режим будет действовать в центральной части столицы. На определенных участках, где это позволяют технические возможности, светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".

Движение будет останавливаться на следующих улицах и площадях:

  • Европейская площадь;
  • улица Крещатик;
  • улица Бассейна;
  • Бессарабский проезд;
  • улица Большая Васильковская;
  • площадь Украинских Героев;
  • улица Евгения Чикаленко;
  • бульвар Тараса Шевченко;
  • улицы Владимирская и Прорезная.

В дальнейшем перечень участков будет расширяться по мере технической готовности светофоров.

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В столице хотят сделать минуту молчания заметной

Главная цель решения — сделать минуту молчания в столице заметной и сформировать ежедневную традицию почтения памяти.

Специалисты провели моделирование и определили механизм, который должен обеспечить безопасную и контролируемую остановку транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время комендантского часа транзитный грузовой транспорт сможет без ограничений передвигаться по городу.

Автор: 

Киев (27358) транспорт (1807)
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Топ комментарии
+12
А не красти не пробували? Може це б допомогло?
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03.09.2026 20:43 Ответить
+10
Депутати теж будуть спинятися на ці 60 секунд? А бусярення цкунами теж буде зупинятися ? А якщо наприклад всі різко встали то це може ж спричинити дтп! Довели до повного абсурду
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03.09.2026 20:51 Ответить
+7
Складається небезпека коли буде скупчення транспорту і може прилетіти якась біда.
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03.09.2026 20:43 Ответить

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