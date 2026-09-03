Минута молчания в Киеве: транспорт будет ежедневно останавливаться на 60 секунд
Ежедневно в 9:00 в Киеве во время общенациональной минуты молчания движение транспорта будет приостанавливаться на 60 секунд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.
Где в Киеве будут останавливать транспорт
На первом этапе новый режим будет действовать в центральной части столицы. На определенных участках, где это позволяют технические возможности, светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".
Движение будет останавливаться на следующих улицах и площадях:
- Европейская площадь;
- улица Крещатик;
- улица Бассейна;
- Бессарабский проезд;
- улица Большая Васильковская;
- площадь Украинских Героев;
- улица Евгения Чикаленко;
- бульвар Тараса Шевченко;
- улицы Владимирская и Прорезная.
В дальнейшем перечень участков будет расширяться по мере технической готовности светофоров.
В столице хотят сделать минуту молчания заметной
Главная цель решения — сделать минуту молчания в столице заметной и сформировать ежедневную традицию почтения памяти.
Специалисты провели моделирование и определили механизм, который должен обеспечить безопасную и контролируемую остановку транспорта.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время комендантского часа транзитный грузовой транспорт сможет без ограничений передвигаться по городу.
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