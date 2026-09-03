Минута молчания в Киеве: транспорт будет ежедневно останавливаться на 60 секунд

Ежедневно в 9:00 в Киеве во время общенациональной минуты молчания движение транспорта будет приостанавливаться на 60 секунд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram-канале.

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Где в Киеве будут останавливать транспорт

На первом этапе новый режим будет действовать в центральной части столицы. На определенных участках, где это позволяют технические возможности, светофоры будут переключаться в режим "Всем красный".

Движение будет останавливаться на следующих улицах и площадях:

Европейская площадь;

улица Крещатик;

улица Бассейна;

Бессарабский проезд;

улица Большая Васильковская;

площадь Украинских Героев;

улица Евгения Чикаленко;

бульвар Тараса Шевченко;

улицы Владимирская и Прорезная.

В дальнейшем перечень участков будет расширяться по мере технической готовности светофоров.

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В столице хотят сделать минуту молчания заметной

Главная цель решения — сделать минуту молчания в столице заметной и сформировать ежедневную традицию почтения памяти.

Специалисты провели моделирование и определили механизм, который должен обеспечить безопасную и контролируемую остановку транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время комендантского часа транзитный грузовой транспорт сможет без ограничений передвигаться по городу.