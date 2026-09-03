Хвилина мовчання у Києві: транспорт щодня зупинятиметься на 60 секунд
Щодня о 9:00 у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятимуть рух транспорту на 60 секунд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.
Де у Києві зупинятимуть транспорт
На першому етапі новий режим працюватиме в центральній частині столиці. На визначених ділянках, де це дозволяє технічна можливість, світлофори перемикатимуть у режим "Всім червоний".
Рух зупинятимуть на таких вулицях і площах:
- Європейська площа;
- вулиця Хрещатик;
- вулиця Басейна;
- Бессарабський проїзд;
- вулиця Велика Васильківська;
- площа Українських Героїв;
- вулиця Євгена Чикаленка;
- бульвар Тараса Шевченка;
- вулиці Володимирська та Прорізна.
Надалі перелік ділянок розширюватимуть у міру технічної готовності світлофорів.
У столиці хочуть зробити хвилину мовчання помітною
Головна мета рішення — зробити хвилину мовчання у столиці видимою та сформувати щоденну традицію вшанування пам’яті.
Фахівці провели моделювання та визначили механізм, який має забезпечити безпечну й керовану зупинку транспорту.
Раніше повідомлялося, що у Києві під час комендантської години транзитний вантажний транспорт зможе без обмежень рухатися містом.
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