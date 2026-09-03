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Новини Хвилина мовчання
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Хвилина мовчання у Києві: транспорт щодня зупинятиметься на 60 секунд

Хвилина мовчання у Києві

Щодня о 9:00 у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятимуть рух транспорту на 60 секунд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

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Де у Києві зупинятимуть транспорт

На першому етапі новий режим працюватиме в центральній частині столиці. На визначених ділянках, де це дозволяє технічна можливість, світлофори перемикатимуть у режим "Всім червоний".

Рух зупинятимуть на таких вулицях і площах:

  • Європейська площа;
  • вулиця Хрещатик;
  • вулиця Басейна;
  • Бессарабський проїзд;
  • вулиця Велика Васильківська;
  • площа Українських Героїв;
  • вулиця Євгена Чикаленка;
  • бульвар Тараса Шевченка;
  • вулиці Володимирська та Прорізна.

Надалі перелік ділянок розширюватимуть у міру технічної готовності світлофорів.

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У столиці хочуть зробити хвилину мовчання помітною

Головна мета рішення — зробити хвилину мовчання у столиці видимою та сформувати щоденну традицію вшанування пам’яті.

Фахівці провели моделювання та визначили механізм, який має забезпечити безпечну й керовану зупинку транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час комендантської години транзитний вантажний транспорт зможе без обмежень рухатися містом.

Автор: 

Київ (16947) транспорт (1117)
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Топ коментарі
+12
А не красти не пробували? Може це б допомогло?
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03.09.2026 20:43 Відповісти
+12
Депутати теж будуть спинятися на ці 60 секунд? А бусярення цкунами теж буде зупинятися ? А якщо наприклад всі різко встали то це може ж спричинити дтп! Довели до повного абсурду
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03.09.2026 20:51 Відповісти
+9
Складається небезпека коли буде скупчення транспорту і може прилетіти якась біда.
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03.09.2026 20:43 Відповісти

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