Хвилина мовчання у Києві: транспорт щодня зупинятиметься на 60 секунд

Щодня о 9:00 у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятимуть рух транспорту на 60 секунд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

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Де у Києві зупинятимуть транспорт

На першому етапі новий режим працюватиме в центральній частині столиці. На визначених ділянках, де це дозволяє технічна можливість, світлофори перемикатимуть у режим "Всім червоний".

Рух зупинятимуть на таких вулицях і площах:

Європейська площа;

вулиця Хрещатик;

вулиця Басейна;

Бессарабський проїзд;

вулиця Велика Васильківська;

площа Українських Героїв;

вулиця Євгена Чикаленка;

бульвар Тараса Шевченка;

вулиці Володимирська та Прорізна.

Надалі перелік ділянок розширюватимуть у міру технічної готовності світлофорів.

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У столиці хочуть зробити хвилину мовчання помітною

Головна мета рішення — зробити хвилину мовчання у столиці видимою та сформувати щоденну традицію вшанування пам’яті.

Фахівці провели моделювання та визначили механізм, який має забезпечити безпечну й керовану зупинку транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час комендантської години транзитний вантажний транспорт зможе без обмежень рухатися містом.