Удар РФ по Киеву 3 сентября: число пострадавших возросло до 14

В Киеве за последние сутки в результате российской атаки было зафиксировано падение обломков беспилотников в четырех районах столицы. Пострадали 14 человек, в том числе 12-летняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Падение обломков российских дронов зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.

В результате атаки обломки упали, в частности, на проезжую часть и открытую территорию. Из-за этого были повреждены автомобили и жилой дом.

Среди пострадавших — 12-летняя девочка

Всего в результате российской атаки пострадали 14 человек. Среди них — 12-летний ребенок.

В Голосеевском районе по адресу улица Героев Мариуполя, 7-А развернули штаб помощи жителям, чье жилье или имущество пострадало в результате удара.

Аварийные и соответствующие городские службы продолжают работать на местах падения обломков.

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