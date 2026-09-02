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Новини Атака шахедів на Рівненщину Обстріли Рівненщини
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Ворог атакував реактивним БпЛА Рівненщину: троє постраждалих, пошкоджено житловий будинок

шахед

Унаслідок російської повітряної атаки вдень 2 вересня на Рівненщині постраждали троє людей. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі та руйнування 

"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля. Попередньо троє людей зазнали незначних травм. На місці уже працюють усі відповідні служби", - поінформував посадовець.

Коваль додав, що наразі вирішується питання надання тимчасового житла постраждалій родині.

Атака безпілотників

О 16:02 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого реактивного БпЛА в напрямку Рівного.

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Автор: 

атака (2022) Рівненська область (1204) реактивний шахед (19)
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