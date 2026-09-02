Ворог атакував реактивним БпЛА Рівненщину: троє постраждалих, пошкоджено житловий будинок
Унаслідок російської повітряної атаки вдень 2 вересня на Рівненщині постраждали троє людей. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі та руйнування
"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля. Попередньо троє людей зазнали незначних травм. На місці уже працюють усі відповідні служби", - поінформував посадовець.
Коваль додав, що наразі вирішується питання надання тимчасового житла постраждалій родині.
Атака безпілотників
О 16:02 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого реактивного БпЛА в напрямку Рівного.
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