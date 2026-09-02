Враг атаковал реактивным БпЛА Ривненщину: трое пострадавших, поврежден жилой дом
В результате российского авиаудара днем 2 сентября в Ривненской области пострадали три человека. Повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.
Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие и разрушения
"Ривненская область подверглась воздушной атаке врага. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание. По предварительным данным, трое человек получили незначительные травмы. На месте уже работают все соответствующие службы", — сообщил чиновник.
Коваль добавил, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшей семье.
Атака беспилотников
В 16:02 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского реактивного БПЛА в направлении Ривно.
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