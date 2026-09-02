Враг атаковал реактивным БпЛА Ривненщину: трое пострадавших, поврежден жилой дом

В результате российского авиаудара днем 2 сентября в Ривненской области пострадали три человека. Повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие и разрушения

"Ривненская область подверглась воздушной атаке врага. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание. По предварительным данным, трое человек получили незначительные травмы. На месте уже работают все соответствующие службы", — сообщил чиновник.

Коваль добавил, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшей семье.

Атака беспилотников

В 16:02 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского реактивного БПЛА в направлении Ривно.

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