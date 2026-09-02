РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16109 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Ривненщину Обстрелы Ривненщины
627 2

Враг атаковал реактивным БпЛА Ривненщину: трое пострадавших, поврежден жилой дом

шахед

В результате российского авиаудара днем 2 сентября в Ривненской области пострадали три человека. Повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие и разрушения 

"Ривненская область подверглась воздушной атаке врага. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание. По предварительным данным, трое человек получили незначительные травмы. На месте уже работают все соответствующие службы", — сообщил чиновник.

Коваль добавил, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшей семье.

Атака беспилотников

В 16:02 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского реактивного БПЛА в направлении Ривно.

Читайте также: Войска РФ атаковали Ривненщину: наблюдаются отключения электроэнергии

Автор: 

атака (2013) Ровенская область (1426) реактивный шахед (19)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 