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Новости Обстрелы Киева
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Киев снова под атакой реактивных БПЛА: в Шевченковском районе возник пожар

Обстрелы Киева 4 сентября: пожар в Шевченковском районе

Серия взрывов прогремела во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Воздушные силы сообщили о движении нескольких реактивных БПЛА в направлении Киева.

Впоследствии в столице прогремела серия взрывов. В КГГА заявили о работе ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе произошел пожар в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания. 

Читайте: Удар РФ по Киеву 3 сентября: число пострадавших возросло до 14

  • Напомним, в Киеве 4 сентября раздавались взрывы во время угрозы со стороны реактивных дронов. Впоследствии стало известно о пожаре в Соломенском районе столицы.

Читайте: Враг атаковал реактивным БПЛА Ривненщину: трое пострадавших, поврежден жилой дом

Автор: 

Киев (27370) обстрел (35215) реактивный шахед (23)
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Топ комментарии
+13
Пуйло цим актом натякує Покладу, що треба серйозно братися до роботи, а не ганяти ГУР по вулицях Києва.
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04.09.2026 16:04 Ответить
+10
Казиться мервяк ******, перед могилізацією московитів на ерзац-виборах в улусі!!
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04.09.2026 15:54 Ответить
+10
Ля, оце ж до 2022 спокійно кришували собі контрабас підакцизів, янтар і скраплений газ.
А тут війна. Хоч звільняйся...
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04.09.2026 16:27 Ответить

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