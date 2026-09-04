Киев снова под атакой реактивных БПЛА: в Шевченковском районе возник пожар

Серия взрывов прогремела во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Воздушные силы сообщили о движении нескольких реактивных БПЛА в направлении Киева.

Впоследствии в столице прогремела серия взрывов. В КГГА заявили о работе ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе произошел пожар в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания.

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Напомним, в Киеве 4 сентября раздавались взрывы во время угрозы со стороны реактивных дронов. Впоследствии стало известно о пожаре в Соломенском районе столицы.

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