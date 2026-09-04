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В Киеве возник пожар в результате атаки БпЛА. ФОТО
В одном из районов Киева в результате атаки БПЛА возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении столицы.
Впоследствии в столице раздались взрывы.
Мэр Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на место.
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+2 Bill Yard
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+2 Валентин Коваль #620706
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+1 Панас Стець #551129
показать весь комментарий04.09.2026 11:25 Ответить Ссылка
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