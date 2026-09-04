В Киеве возник пожар в результате атаки БпЛА. ФОТО

В одном из районов Киева в результате атаки БПЛА возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении столицы.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Экстренные службы направляются на место.

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