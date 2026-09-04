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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве возник пожар в результате атаки БпЛА. ФОТО

В одном из районов Киева в результате атаки БПЛА возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В Воздушных силах предупредили о движении БПЛА в направлении столицы.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки.

Экстренные службы направляются на место.

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РФ атаковала Киев 4 сентября

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Автор: 

Киев (27370) обстрел (35215)
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Топ комментарии
+2
Доки деякі дебіли тільки плещуть язиками про закриття неба на кацапстані,орки знищують українські літаки. Це повний треш
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04.09.2026 11:26 Ответить
+2
Мрію спалили в Гостомелі - зараз літак в Жулянах - ми чомусь вчимося?
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04.09.2026 11:53 Ответить
+1
поганий прецедент, але дає повне право бити по кацапським літакам.
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04.09.2026 11:25 Ответить

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