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Новини Обстріли Києва
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У Києві виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА. ФОТО

В одному з районів Києва внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Повітряних силах попередили про рух БпЛа в напрямку столиці.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

Мер Віталій Кличко заявив, що у Соломʼянському районі загоряння на території нежитлової забудови.

Екстрені служби прямують на місце.

Читайте: 101 БпЛА та 2 "Бандеролі" знешкодили сили ППО: всього РФ випустила 122 цілі. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала Київ 4 вересня

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Автор: 

Київ (16959) обстріл (36519)
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Топ коментарі
+2
Доки деякі дебіли тільки плещуть язиками про закриття неба на кацапстані,орки знищують українські літаки. Це повний треш
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04.09.2026 11:26 Відповісти
+2
Мрію спалили в Гостомелі - зараз літак в Жулянах - ми чомусь вчимося?
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04.09.2026 11:53 Відповісти
+1
поганий прецедент, але дає повне право бити по кацапським літакам.
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04.09.2026 11:25 Відповісти

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