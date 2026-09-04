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У Києві виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА. ФОТО
В одному з районів Києва внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Повітряних силах попередили про рух БпЛа в напрямку столиці.
Згодом у столиці пролунали вибухи.
Мер Віталій Кличко заявив, що у Соломʼянському районі загоряння на території нежитлової забудови.
Екстрені служби прямують на місце.
Топ коментарі
+2 Bill Yard
показати весь коментар04.09.2026 11:26 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар04.09.2026 11:53 Відповісти Посилання
+1 Панас Стець #551129
показати весь коментар04.09.2026 11:25 Відповісти Посилання
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