101 БпЛА та 2 "Бандеролі" знешкодили сили ППО: всього РФ випустила 122 цілі. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні авіаракету, понад сотню безпілотників та "Бандеролі".
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
З вечора 3 вересня російські окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря, 121 ударний БпЛА типу "Шахед" (близько половини - реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
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