101 БпЛА та 2 "Бандеролі" знешкодили сили ППО: всього РФ випустила 122 цілі. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти випустили по Україні авіаракету, понад сотню безпілотників та "Бандеролі".

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим атакувала РФ?

З вечора 3 вересня російські окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря, 121 ударний БпЛА типу "Шахед" (близько половини - реактивні), Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.

Також дивіться: Бійці 45-ї ОАБр та 3-го армійського корпусу знищили пускову установку російського ЗРК "Бук" вартістю 5 мільйонів доларів. ВIДЕО