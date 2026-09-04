Силы ПВО сбили 101 БПЛА и 2 "Бандероли": всего РФ выпустила 122 цели. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты выпустили по Украине авиаракету, более сотни беспилотников и "Бандероли".

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковала РФ?

С вечера 3 сентября российские оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря, 121 ударный БПЛА типа "Шахед" (около половины — реактивные), "Гербер" и дроны-имитаторы типа "Пародия", S8000 "Бандероль" со следующих направлений: Миллерово, Орел, Курск, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 103 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербер", дроны других типов и S8000 "Бандероль" на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 6 точках.

В настоящее время атака противника продолжается, в воздушном пространстве фиксируются российские БПЛА.

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