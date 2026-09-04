Ударами РФ 3 вересня пошкоджено 5 складів, 13 будинків та 14 авто на Київщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом 3 вересня пошкодили 34 об'єкти у чотирьої областях Київської області.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема, 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень підприємство та культову споруду.

Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі: 8 приватних будинків та 12 автомобілів.

"У Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському — складське приміщення та культову споруду. У Броварському — два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі", - зазначили в ОВА.

У поліції також оприлюднили фото наслідків ударів.







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Що передувало?

Вранці, 4 вересня, російські окупанти вдарили по промисловому підприємству у Броварах.

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