1 105 15
Ударами РФ 3 вересня пошкоджено 5 складів, 13 будинків та 14 авто на Київщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти протягом 3 вересня пошкодили 34 об'єкти у чотирьої областях Київської області.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зокрема, 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень підприємство та культову споруду.
Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі: 8 приватних будинків та 12 автомобілів.
"У Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському — складське приміщення та культову споруду. У Броварському — два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі", - зазначили в ОВА.
У поліції також оприлюднили фото наслідків ударів.
Що передувало?
- Вранці, 4 вересня, російські окупанти вдарили по промисловому підприємству у Броварах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, ніяк!
жодного пошкодженого будинку на мааскве чи пітербургє.
всі авто на мааскве чи пітербургє, цілі.
нагадай мені, чий крим?