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Новини Обстріл Київщини
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Ударами РФ 3 вересня пошкоджено 5 складів, 13 будинків та 14 авто на Київщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом 3 вересня пошкодили 34 об'єкти у чотирьої областях Київської області.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема, 13 приватних будинків, 14 транспортних засобів, 5 складських приміщень підприємство та культову споруду.

Найбільше пошкоджень - у Фастівському районі: 8 приватних будинків та 12 автомобілів.

"У Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок. У Бориспільському — складське приміщення та культову споруду. У Броварському — два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі", - зазначили в ОВА.

У поліції також оприлюднили фото наслідків ударів.

Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів
Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів
Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів

Читайте: Удар РФ по Києву 3 вересня: кількість постраждалих зросла до 14

Що передувало?

  • Вранці, 4 вересня, російські окупанти вдарили по промисловому підприємству у Броварах.

Читайте: Поліцейські Григоренко та Шматко загинули під час документування попереднього удару на Дніпропетровщині

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Київська область (4721) обстріл (36519)
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Топ коментарі
+3
а, що ж, зелене гундосе дзеркало відповіді?
а, ніяк!
жодного пошкодженого будинку на мааскве чи пітербургє.
всі авто на мааскве чи пітербургє, цілі.
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04.09.2026 10:17 Відповісти
+2
юрій!
нагадай мені, чий крим?
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04.09.2026 10:26 Відповісти
+1
Ви повинні забути про мародерства мудрої, кирила олексійовича та тупотуна ніжками. Тому така активність зі сторони союзника зеленського
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04.09.2026 10:25 Відповісти

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