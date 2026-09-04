Одне з промислових підприємств горить у Броварах після атаки РФ: пошкоджено склади (оновлено)
У Броварах на Київщині виникла пожежа на одному з промислових підприємств після атаки російських окупантів.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила", - йдеться в повідомленні.
Жителів закликали закрити вікна.
Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА на Бровари з півдня.
Також в ОВА додали, що у Броварах станом на 4 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.
"Основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.
До покращення якості повітря фахівці радять зачинити вікна та, за можливості, скоротити тривале перебування на відкритому повітрі. Також варто пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують використовувати на максимальній потужності", - пояснили там.
"Внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення.
Інформації щодо постраждалих не надходило", - згодом повідомили в ОВА.
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