У трьох містах Київщини погіршилася якість повітря
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород та Бровари на Київщині.
Про це свідчать результати цілодобового моніторингу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.
Які рекомендації?
Фахівці радять до покращення ситуації:
- тримати вікна зачиненими;
- за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
Чи у нормі решта показників?
В інших населених пунктах, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.
Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.
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