У трьох містах Київщини погіршилася якість повітря

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород та Бровари на Київщині.

Про це свідчать результати цілодобового моніторингу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

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Які рекомендації?

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Чи у нормі решта показників?

В інших населених пунктах, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

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