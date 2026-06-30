У Києві та області погіршилася якість повітря, - ДСНС

У Києві та Київській області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. За попередніми прогнозами, ситуація може покращитися вже 1 липня зі зміною напрямку вітру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують ДСНС, Укргідрометцентр та Київська міська державна адміністрація.

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Причиною стали пожежі та спека

За інформацією Укргідрометцентру, за даними супутникового моніторингу 27–29 червня шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що призвело до погіршення якості повітря в Київській області.

За прогнозом синоптиків, 30 червня на Київщині очікується північний вітер швидкістю 5–10 м/с. За такого напрямку продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися у бік Києва та окремих районів області.

Водночас у ДСНС наголосили, що радіаційний фон залишається в межах норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, радіаційний стан у Києві та на Київщині відповідає природним показникам, а у відібраних протягом 26–29 червня пробах атмосферних аерозолів перевищення допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.

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У столиці зафіксували підвищення рівня озону та пилу

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що станом на 12:00 30 червня в столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Система моніторингу зафіксувала підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

Зазначається, що підвищений рівень озону пов'язаний з аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню у приземному шарі атмосфери.

Крім того, північно-західний вітер приносить до Києва повітряні маси з районів Київської області, де тривають лісові пожежі, зокрема із Чорнобильської зони відчуження.

У заповіднику пояснили причини пожеж

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику повідомили, що основними причинами загорянь є наслідки російської збройної агресії – збиття ворожих безпілотників, детонація мін та інших боєприпасів.

Через тривалу спеку, відсутність опадів і високий рівень пожежної небезпеки вогонь може швидко поширюватися. Адміністрація заповідника проводить заходи з локалізації та ліквідації осередків займання.

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Українцям дали рекомендації

Фахівці нагадують, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на здоров'я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

До покращення якості повітря рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс і пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим.

За попередніми прогнозами синоптиків, 1 липня швидкість вітру зменшиться, а його напрямок зміниться, що має знизити ймовірність перенесення продуктів горіння у бік Києва.

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