У Києві та області погіршилася якість повітря, - ДСНС
У Києві та Київській області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. За попередніми прогнозами, ситуація може покращитися вже 1 липня зі зміною напрямку вітру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують ДСНС, Укргідрометцентр та Київська міська державна адміністрація.
Причиною стали пожежі та спека
За інформацією Укргідрометцентру, за даними супутникового моніторингу 27–29 червня шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж, що призвело до погіршення якості повітря в Київській області.
За прогнозом синоптиків, 30 червня на Київщині очікується північний вітер швидкістю 5–10 м/с. За такого напрямку продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися у бік Києва та окремих районів області.
Водночас у ДСНС наголосили, що радіаційний фон залишається в межах норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, радіаційний стан у Києві та на Київщині відповідає природним показникам, а у відібраних протягом 26–29 червня пробах атмосферних аерозолів перевищення допустимих концентрацій радіонуклідів не виявлено.
У столиці зафіксували підвищення рівня озону та пилу
У Київській міській державній адміністрації повідомили, що станом на 12:00 30 червня в столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Система моніторингу зафіксувала підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).
Зазначається, що підвищений рівень озону пов'язаний з аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню у приземному шарі атмосфери.
Крім того, північно-західний вітер приносить до Києва повітряні маси з районів Київської області, де тривають лісові пожежі, зокрема із Чорнобильської зони відчуження.
У заповіднику пояснили причини пожеж
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику повідомили, що основними причинами загорянь є наслідки російської збройної агресії – збиття ворожих безпілотників, детонація мін та інших боєприпасів.
Через тривалу спеку, відсутність опадів і високий рівень пожежної небезпеки вогонь може швидко поширюватися. Адміністрація заповідника проводить заходи з локалізації та ліквідації осередків займання.
Українцям дали рекомендації
Фахівці нагадують, що під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на здоров'я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.
До покращення якості повітря рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- підтримувати водний баланс і пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим.
За попередніми прогнозами синоптиків, 1 липня швидкість вітру зменшиться, а його напрямок зміниться, що має знизити ймовірність перенесення продуктів горіння у бік Києва.
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