В Киеве и области ухудшилось качество воздуха, - ГСЧС
В Киеве и Киевской области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. По предварительным прогнозам, ситуация может улучшиться уже 1 июля с изменением направления ветра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ГСЧС, Укргидрометцентр и Киевская городская государственная администрация.
Причиной стали пожары и жара
По информации Укргидрометцентра, согласно данным спутникового мониторинга, 27–29 июня шлейфы дыма распространялись к югу от очагов пожаров, что привело к ухудшению качества воздуха в Киевской области.
По прогнозу синоптиков, 30 июня в Киевской области ожидается северный ветер со скоростью 5–10 м/с. При таком направлении продукты горения могут и в дальнейшем периодически распространяться в сторону Киева и отдельных районов области.
В то же время в ГСЧС подчеркнули, что радиационный фон остается в пределах нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области соответствует природным показателям, а в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в течение 26–29 июня, превышения допустимых концентраций радионуклидов не выявлено.
В столице зафиксировали повышение уровня озона и пыли
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что по состоянию на 12:00 30 июня в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Система мониторинга зафиксировала повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли).
Отмечается, что повышенный уровень озона связан с аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.
Кроме того, северо-западный ветер приносит в Киев воздушные массы из районов Киевской области, где продолжаются лесные пожары, в частности из Чернобыльской зоны отчуждения.
В заповеднике объяснили причины пожаров
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сообщили, что основными причинами возгораний являются последствия российской вооруженной агрессии – сбивание вражеских беспилотников, детонация мин и других боеприпасов.
Из-за продолжительной жары, отсутствия осадков и высокого уровня пожарной опасности огонь может быстро распространяться. Администрация заповедника проводит мероприятия по локализации и ликвидации очагов возгорания.
Украинцам дали рекомендации
Специалисты напоминают, что во время пожаров в воздух попадают продукты горения и мелкодисперсные частицы, которые могут негативно влиять на здоровье, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных.
Для улучшения качества воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим.
По предварительным прогнозам синоптиков, 1 июля скорость ветра уменьшится, а его направление изменится, что должно снизить вероятность переноса продуктов горения в сторону Киева.
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