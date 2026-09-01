В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха
Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в населенных пунктах Иванков, Вышгород и Бровары в Киевской области.
Об этом свидетельствуют результаты круглосуточного мониторинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.
Какие рекомендации?
Специалисты советуют до улучшения ситуации:
- держать окна закрытыми;
- по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.
В норме ли остальные показатели?
В других населенных пунктах, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
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