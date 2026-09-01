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Новости Загрязнение воздуха
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В трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

Удар по Еве в Броварах

Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в населенных пунктах Иванков, Вышгород и Бровары в Киевской области.

Об этом свидетельствуют результаты круглосуточного мониторинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.

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Какие рекомендации?

Специалисты советуют до улучшения ситуации:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  •  при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

В норме ли остальные показатели?

В других населенных пунктах, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

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Автор: 

Бровары (362) воздух (189) Киевская область (5033) Вышгород (94) Иванков (5) Броварский район (108) Вышгородский район (91)
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