В результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевской области ухудшилось качество воздуха: перечень городов и советы специалистов
В результате вражеских атак временное ухудшение качества воздуха наблюдается в пяти населенных пунктах Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Где ухудшилось качество воздуха?
Как отмечается, в результате вражеских атак временное ухудшение состояния атмосферного воздуха наблюдается в населенных пунктах Иванков, Вышгород, Васильков, Обухов и Бровары.
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.
Советы
Специалисты рекомендуют до улучшения ситуации:
- держать окна закрытыми;
- по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.
В других населенных пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
По состоянию на 31 августа мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что складские помещения повреждены в двух районах Киевской области: есть пострадавшие.
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