В результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевской области ухудшилось качество воздуха: перечень городов и советы специалистов

В результате вражеских атак временное ухудшение качества воздуха наблюдается в пяти населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Где ухудшилось качество воздуха?

Как отмечается, в результате вражеских атак временное ухудшение состояния атмосферного воздуха наблюдается в населенных пунктах Иванков, Вышгород, Васильков, Обухов и Бровары.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.

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Советы

Специалисты рекомендуют до улучшения ситуации:

держать окна закрытыми;

по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

В других населенных пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

По состоянию на 31 августа мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что складские помещения повреждены в двух районах Киевской области: есть пострадавшие.