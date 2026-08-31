Складские помещения повреждены в двух районах Киевщины: есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, зафиксирован пожар в складских помещениях.
Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Воздушных силах предупредили о реактивных БПЛА в направлении Киева с востока.
Впоследствии в столице раздались взрывы.
По данным военной администрации, в Деснянском районе произошло возгорание складских помещений.
"Службы направляются на место происшествия", - отметили там.
Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в с. Погребы, Киевская область.
Глава Киевской ОВА Ткаченко сообщил о четырех травмированных в результате утренней атаки РФ.
"Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь".
Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение.
В Бориспольском районе – три складских помещения и многоквартирный дом.
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При цьому сотні наших дронів чи не кожен день перемелюються ще на підльоті до москви з нульовими результатами (звісно ж окрім наповнення кишень Зе-міндічів, які їх штампують).