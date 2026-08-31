Складские помещения повреждены в двух районах Киевщины: есть пострадавшие (обновлено)

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, зафиксирован пожар в складских помещениях.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили о реактивных БПЛА в направлении Киева с востока.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

По данным военной администрации, в Деснянском районе произошло возгорание складских помещений.

"Службы направляются на место происшествия", - отметили там.

Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в с. Погребы, Киевская область.

Глава Киевской ОВА Ткаченко сообщил о четырех травмированных в результате утренней атаки РФ.

"Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь".

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение.

В Бориспольском районе – три складских помещения и многоквартирный дом.

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