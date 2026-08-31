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Новости Обстрелы Киева
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Складские помещения повреждены в двух районах Киевщины: есть пострадавшие (обновлено)

Удар по Киеву 31 августа: горят склады в одном из районов

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, зафиксирован пожар в складских помещениях.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили о реактивных БПЛА в направлении Киева с востока.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

По данным военной администрации, в Деснянском районе произошло возгорание складских помещений.

"Службы направляются на место происшествия", - отметили там.

Впоследствии в КГВА уточнили, что возгорание произошло в с. Погребы, Киевская область.

Глава Киевской ОВА Ткаченко сообщил о четырех травмированных в результате утренней атаки РФ.

"Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь".

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение.

В Бориспольском районе – три складских помещения и многоквартирный дом.

Читайте: Новая атака РФ на Киев: трое пострадавших, в трех районах фиксируют последствия. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Киев (27326) обстрел (35130)
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Топ комментарии
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Ну как бы в принципе понятно - той бизнес модели которая существовала у нас до сего момента - не будет. Возвращаемся к модели 90х, когда мелкие производители продавали свою продукцию десяткам тысяч мелких продуктовых баз, на которых продукты покупали - либо им доставлял - владельцы мелких торговых предприятий - мелких магазинов или контейнеров или лотков на рынке. Будет все дороже и сократится асортимент - но голода не будет, не надо паники. И говорить о том что это ответ на наши удары - не нужно. Они бы все равно били, вне зависимости от наших действий. Просто другие цели по которым можно бить мелкими дронами с нанесением большого ущерба - у них закончились
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31.08.2026 09:44 Ответить
+1
Одиничні дрони спокійно, без жодної протидії літають столичним регіоном і знищують все що їм треба. Там ППО взагалі хоч якесь є, чи все до Банкової стягнули? Це ж далеко не балістика.

При цьому сотні наших дронів чи не кожен день перемелюються ще на підльоті до москви з нульовими результатами (звісно ж окрім наповнення кишень Зе-міндічів, які їх штампують).
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31.08.2026 09:55 Ответить

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