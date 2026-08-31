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Новини Обстріли Києва
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Складські приміщення пошкоджено у двох районах Київщини: є постраждалі (оновлено)

Удар по Києву 31 серпня: горять склади в одному з районів

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Біля столиці зафіксовано пожежу на складських приміщеннях.

Про це повідомили у КМВА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили про реактивні БпЛА в напрямку Києва зі сходу.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

За даними військової адміністрації, у Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень.

"Служби слідують на місце події", - зазначили там.

Згодом у КМВА уточнили, що загоряння сталося в с. Погреби, Київська область.

Глава Київської ОВА Ткаченко повідомив про чотирьох травмованих внаслідок ранкової атаки РФ.

"Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу.

Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

У Броварському районі пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі.

У Бориспільському районі - три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

Читайте: Нова атака РФ на Київ: троє постраждалих, у трьох районах фіксують наслідки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Київ (16911) Київська область (4689) обстріл (36433) Броварський район (108) Погреби (4)
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Топ коментарі
+1
Ну как бы в принципе понятно - той бизнес модели которая существовала у нас до сего момента - не будет. Возвращаемся к модели 90х, когда мелкие производители продавали свою продукцию десяткам тысяч мелких продуктовых баз, на которых продукты покупали - либо им доставлял - владельцы мелких торговых предприятий - мелких магазинов или контейнеров или лотков на рынке. Будет все дороже и сократится асортимент - но голода не будет, не надо паники. И говорить о том что это ответ на наши удары - не нужно. Они бы все равно били, вне зависимости от наших действий. Просто другие цели по которым можно бить мелкими дронами с нанесением большого ущерба - у них закончились
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31.08.2026 09:44 Відповісти
+1
Одиничні дрони спокійно, без жодної протидії літають столичним регіоном і знищують все що їм треба. Там ППО взагалі хоч якесь є, чи все до Банкової стягнули? Це ж далеко не балістика.

При цьому сотні наших дронів чи не кожен день перемелюються ще на підльоті до москви з нульовими результатами (звісно ж окрім наповнення кишень Зе-міндічів, які їх штампують).
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31.08.2026 09:55 Відповісти

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