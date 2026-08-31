Складські приміщення пошкоджено у двох районах Київщини: є постраждалі (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Біля столиці зафіксовано пожежу на складських приміщеннях.

Про це повідомили у КМВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У Повітряних силах попередили про реактивні БпЛА в напрямку Києва зі сходу.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

За даними військової адміністрації, у Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень.

"Служби слідують на місце події", - зазначили там.

Згодом у КМВА уточнили, що загоряння сталося в с. Погреби, Київська область.

Глава Київської ОВА Ткаченко повідомив про чотирьох травмованих внаслідок ранкової атаки РФ.

"Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу.



Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

У Броварському районі пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі.

У Бориспільському районі - три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

Читайте: Нова атака РФ на Київ: троє постраждалих, у трьох районах фіксують наслідки. ФОТОрепортаж (оновлено)