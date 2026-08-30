Детонация в селе Милая после удара РФ: число пострадавших возросло до 52, в том числе 5 детей, погибли 38 человек. ФОТОрепортаж
Число пострадавших в результате удара со стороны РФ и последующей детонации в селе Милая Бучанского района Киевской области возросло до 52 человек, среди них — пять детей. Погибли 38 человек.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Погибшие и раненые
"На данный момент, к сожалению, известно, что в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Также ранения получили 52 человека, среди них 5 детей. В больницах остаются 9 человек. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое", — рассказал чиновник.
Масштабные разрушения
В Милой и прилегающих населенных пунктах повреждено около 300 объектов, из них более 200 частных домов и 14 многоэтажек.
По словам Ткаченко, разрушения различной степени — некоторые дома уничтожены полностью, часть имеет частичные разрушения или незначительные повреждения.
Ликвидация последствий
В настоящее время на месте продолжается ликвидация последствий. Все очаги пожара подразделения ГСЧС смогли потушить. На месте круглосуточно работают пиротехники — выявляют и обезвреживают взрывоопасные предметы.
На двух наиболее пострадавших улицах после оперативного разминирования специалисты ДТЭК уже восстановили электроснабжение. Далее продолжаются работы по восстановлению коммуникаций — света и газа — на других участках.
Кроме того, продолжает работать гуманитарный штаб, где люди могут получить психологическую помощь, подать заявления на материальную помощь. Уже подано более 200 таких заявок.
По словам Ткаченко, КОВА совместно с министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта разрабатывает механизмы восстановления разрушенных домов, поврежденной инфраструктуры и оказания помощи людям.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. На месте работают экстренные службы.
- До этого начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение для всех транспортных средств на трассе М-06 Киев — Чоп. Ограничения действуют с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
- Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что министр внутренних дел и руководитель ГСЧС доложили о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Он заявил, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком.
- Офис генерального прокурора начал расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области.
- По состоянию на 11:30 29 августа известно о 37 погибших, более 40 раненых. Повреждено полсотни домов.
- Кроме того, сообщалось, что погиб глава Дмитровской громады Тарас Дидич.
- Согласно последним данным, погибли 38 человек, более 50 ранены.
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Детонація в селі Мила