Правовая оценка удара РФ по Милой: Мамедов призвал проверить соблюдение норм гуманитарного права

Расследование российского удара по складам в селе Мила Киевской области должно включать оценку соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении размещения военных объектов вблизи гражданской инфраструктуры, а также проверку действий оккупантов на соответствие принципам пропорциональности и разграничения.

Об этом пишет в соцсети Х заместитель начальника Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Расследование удара и квалификация дела

Он напоминает, что СБУ возбудила уголовное дело по факту российского удара по складам в селе Милая Бучанского района и последующей детонации боеприпасов, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек, большинство из которых находились в расположенном поблизости пансионате для пожилых людей.

Досудебное расследование проводится по ст. 437 УК Украины (преступление агрессии) и ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

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По мнению Мамедова, обсуждение имеющейся квалификации, особенно в контексте преступления агрессии, — это отдельная тема.

"В то же время хочется подчеркнуть, что обстоятельства требуют оценки не только с точки зрения возможных военных служебных преступлений. Если будет установлено, что значительный объем боеприпасов хранился в непосредственной близости от жилой застройки, в рамках расследования следует проверить соблюдение применимых норм международного гуманитарного права", — пишет Мамедов.

Он напоминает, что статья 58 Дополнительного протокола I предусматривает обязанность сторон конфликта в максимально возможной степени избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них, а также принимать необходимые меры для защиты гражданского населения от опасностей, возникающих в результате военных операций.

Само по себе расположение военного объекта рядом с жилыми домами не позволяет автоматически сделать вывод о наличии военного преступления. Для правовой оценки необходимо установить обстоятельства размещения объекта, наличие практически осуществимых альтернатив, характер и количество хранившихся боеприпасов, оценку рисков и принятые меры предосторожности. В связи с этим наряду с проверкой возможных нарушений, предусмотренных ст. 425 УК Украины, целесообразно рассмотреть вопрос о наличии признаков нарушения законов и обычаев войны, ответственность за которое предусмотрена ст. 438 УК Украины", — продолжает эксперт.

Соблюдение норм международного гуманитарного права

Также он подчеркивает, что отдельной оценки требуют обстоятельства самого российского удара, в частности его соответствие принципам разграничения, соразмерности и принятия мер предосторожности во время нападения. Международное гуманитарное право устанавливает обязанности для обеих сторон конфликта. Поэтому возможные нарушения должны тщательно проверяться независимо от того, какой стороне они могут быть инкриминированы.

"Для Украины принципиально важно быть последовательной в соблюдении этих норм и ответственной перед собственными гражданами", — резюмирует Мамедов.

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Что предшествовало