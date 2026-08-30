УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12886 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи з детонацією у селі Мила під Києвом
3 019 11

Детонація в селі Мила після удару РФ: кількість постраждалих зросла до 52, з них п’ятеро дітей, загинули 38 осіб. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ та подальшої детонації у селі Мила Бучанського району Київщини зросла до 52 осіб, серед них п’ятеро дітей. Загинули 38 людей.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загиблі та поранені 

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Також поранення отримали 52 особи, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середній", - розповів посадовець.

наслідки в Милій

Масштабні руйнування

У Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 пошкоджених об’єктів, з них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

За словами Ткаченка, руйнування різного ступеня - деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження.

наслідки в Милій

Дивіться також: Рух Житомирською трасою після вибуху складу з боєприпасами у селі Мила відновлено, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Ліквідація наслідків

Наразі на локації продовжується ліквідація наслідків. Усі осередки пожежі підрозділи ДСНС змогли загасити. На місці цілодобово працюють піротехніки — виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

На двох найбільш пошкоджених вулицях після оперативного розмінування фахівці ДТЕК уже відновили електропостачання. Далі тривають роботи з відновлення комунікацій — світла та газу — на інших ділянках.

наслідки в Милій

Крім того, продовжує працювати гуманітарний штаб, де люди можуть отримати психологічну допомогу, подати заяви на матеріальну допомогу. Вже подано понад 200 таких заявок.

наслідки в Милій

За його словами Ткаченка, КОВА разом із міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту напрацьовують механізми відновлення зруйнованих будинків, пошкодженої інфраструктури та допомоги людям. 

Читайте також: Правова оцінка удару РФ по Милій: Мамедов закликав перевірити дотримання норм гуманітарного права

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.
  • Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
  • Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.
  • Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.
  • Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.
  • Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.
  • Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені. 

Дивіться також: Більшість пожеж у Милій ліквідовано: 38 загиблих, четверо зниклих безвісти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4825) Київська область (4689) жертви (2088) Бучанський район (235) Мила (13)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 