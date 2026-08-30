Детонація в селі Мила після удару РФ: кількість постраждалих зросла до 52, з них п’ятеро дітей, загинули 38 осіб. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ та подальшої детонації у селі Мила Бучанського району Київщини зросла до 52 осіб, серед них п’ятеро дітей. Загинули 38 людей.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Загиблі та поранені

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Також поранення отримали 52 особи, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середній", - розповів посадовець.

Масштабні руйнування

У Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 пошкоджених об’єктів, з них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

За словами Ткаченка, руйнування різного ступеня - деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження.

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Ліквідація наслідків

Наразі на локації продовжується ліквідація наслідків. Усі осередки пожежі підрозділи ДСНС змогли загасити. На місці цілодобово працюють піротехніки — виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

На двох найбільш пошкоджених вулицях після оперативного розмінування фахівці ДТЕК уже відновили електропостачання. Далі тривають роботи з відновлення комунікацій — світла та газу — на інших ділянках.

Крім того, продовжує працювати гуманітарний штаб, де люди можуть отримати психологічну допомогу, подати заяви на матеріальну допомогу. Вже подано понад 200 таких заявок.

За його словами Ткаченка, КОВА разом із міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту напрацьовують механізми відновлення зруйнованих будинків, пошкодженої інфраструктури та допомоги людям.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що на Київщині перекрито рух для всіх транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп. Обмеження діють з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Він заявив, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області.

Станом на 11.30 29 серпня відомо про 37 загиблих, понад 40 поранених. Пошкоджено пів сотні будинків.

Окрім того, повідомлялося, що загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

Згідно з останніми даними, загинули 38 людей, понад 50 поранені.

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