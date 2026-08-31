Внаслідок ворожих атак у п’яти населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря: перелік міст та поради фахівців

Внаслідок ворожих атак тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у п’яти населених пунктах Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Де погіршилася якість повітря?

Як зазначається, внаслідок ворожих атак тимчасове погіршення стану атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари.

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основний забруднювач в помірних концентраціях зараз - дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

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Поради

Фахівці радять до покращення ситуації:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 31 серпня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що складські приміщення пошкоджено у двох районах Київщини: є постраждалі.