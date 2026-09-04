Одно из промышленных предприятий горит в Броварах после атаки РФ: повреждены склады (обновлено)
В Броварах Киевской области произошел пожар на одном из промышленных предприятий после атаки российских оккупантов.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
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"В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.
Жителей призвали закрыть окна.
Военно-воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направляющемся на Бровары с юга.
Также в ОВА добавили, что в Броварах по состоянию на 4 сентября наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.
Основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.
До улучшения качества воздуха специалисты советуют закрыть окна и по возможности сократить длительное пребывание на открытом воздухе. Также следует пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют использовать на максимальной мощности", - пояснили там.
"В результате утренней атаки вражеских БПЛА в Броварском районе повреждены складские помещения.
Информация о пострадавших не поступала", - впоследствии сообщили в ОВА.
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