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Ударами РФ 3 сентября повреждены 5 складов, 13 домов и 14 автомобилей на Киевщине. ФОТОрепортаж
3 сентября российские оккупанты повредили 34 объекта в четырех районах Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, 13 частных домов, 14 транспортных средств, 5 складских помещений предприятия и культовое сооружение.
Больше всего повреждений — в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей.
"В Бучанском районе повреждены два складских помещения и частный дом. В Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение. В Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля", — отметили в ОВА.
В полиции также обнародовали фото последствия ударов.
Что этому предшествовало?
- Утром 4 сентября российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Броварах.
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а, ніяк!
жодного пошкодженого будинку на мааскве чи пітербургє.
всі авто на мааскве чи пітербургє, цілі.
нагадай мені, чий крим?