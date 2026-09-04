Ударами РФ 3 сентября повреждены 5 складов, 13 домов и 14 автомобилей на Киевщине. ФОТОрепортаж

3 сентября российские оккупанты повредили 34 объекта в четырех районах Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, 13 частных домов, 14 транспортных средств, 5 складских помещений предприятия и культовое сооружение.

Больше всего повреждений — в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей.

"В Бучанском районе повреждены два складских помещения и частный дом. В Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение. В Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля", — отметили в ОВА.

В полиции также обнародовали фото последствия ударов.







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Что этому предшествовало?

Утром 4 сентября российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Броварах.

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