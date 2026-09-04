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Новости Обстрел Киевщины
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Ударами РФ 3 сентября повреждены 5 складов, 13 домов и 14 автомобилей на Киевщине. ФОТОрепортаж

3 сентября российские оккупанты повредили 34 объекта в четырех районах Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, 13 частных домов, 14 транспортных средств, 5 складских помещений предприятия и культовое сооружение.

Больше всего повреждений — в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей.

"В Бучанском районе повреждены два складских помещения и частный дом. В Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение. В Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля", — отметили в ОВА.

В полиции также обнародовали фото последствия ударов.

Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів
Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів
Наслідки ударів по Київщині: пошкоджено 5 складів

Читайте: Удар РФ по Киеву 3 сентября: число пострадавших возросло до 14

Что этому предшествовало?

  • Утром 4 сентября российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в Броварах.

Читайте: Полицейские Григоренко и Шматко погибли во время документирования предыдущего удара на Днепропетровщине

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Киевская область (5054) обстрел (35215)
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Топ комментарии
+4
а, що ж, зелене гундосе дзеркало відповіді?
а, ніяк!
жодного пошкодженого будинку на мааскве чи пітербургє.
всі авто на мааскве чи пітербургє, цілі.
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04.09.2026 10:17 Ответить
+3
юрій!
нагадай мені, чий крим?
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04.09.2026 10:26 Ответить
+2
Ви повинні забути про мародерства мудрої, кирила олексійовича та тупотуна ніжками. Тому така активність зі сторони союзника зеленського
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04.09.2026 10:25 Ответить

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