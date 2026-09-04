Полицейские Григоренко и Шматко погибли при документировании предыдущего удара на Днепропетровщине

Полицейские Александр Григоренко и Сергей Шматко погибли в результате российской атаки в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Они в составе следственно-оперативной группы выехали в Павлоградский район, чтобы задокументировать последствия вражеского удара по Богдановской громаде.

"Во время работы враг нанес повторный удар с помощью БПЛА. Капитан полиции Александр Григоренко погиб на месте. Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось. Еще один правоохранитель получил тяжелые ранения и в настоящее время находится в больнице.



Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших полицейских. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", — отметили в полиции.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Богдановской громаде Павлоградского района российские военные атаковали территорию с помощью беспилотника. В результате удара погибли двое полицейских.

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