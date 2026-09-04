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Новости Обстрелы Днепропетровщины Гибель полицейских
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Полицейские Григоренко и Шматко погибли при документировании предыдущего удара на Днепропетровщине

Полицейские Александр Григоренко и Сергей Шматко погибли в результате российской атаки в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Двое полицейских погибли в результате удара РФ в Днепропетровской области

Они в составе следственно-оперативной группы выехали в Павлоградский район, чтобы задокументировать последствия вражеского удара по Богдановской громаде.

"Во время работы враг нанес повторный удар с помощью БПЛА. Капитан полиции Александр Григоренко погиб на месте. Старший лейтенант полиции Сергей Шматко получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось. Еще один правоохранитель получил тяжелые ранения и в настоящее время находится в больнице.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших полицейских. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", — отметили в полиции.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Богдановской громаде Павлоградского района российские военные атаковали территорию с помощью беспилотника. В результате удара погибли двое полицейских.

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обстрел (35215) Нацполиция (17639) Днепропетровская область (5673)
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Топ комментарии
+16
Вічна Пам'ять...
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04.09.2026 08:51 Ответить
+9
Царство Небесне та вічна п'амять.
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04.09.2026 09:50 Ответить
+9
Якщо Ви не знаєте, то не ганьбіться. Там де вони загинули і є вже передова. Немажє ніяких окопів, бо оточення Потужного давно покрала мільярди на окопи. А є війна дронами на відстань до 40 км. Тільки одна особливість, що в кацапів є реактивні дрони, які не збиваються і вбивають наших хлопців і дівчат, як в тиру, руйнують підприємства, оселі, магазини, склади та інше.
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04.09.2026 10:49 Ответить

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