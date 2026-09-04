В Одессе в результате утренней атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

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По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В одном из районов города в результате атаки повреждены жилые дома и автомобили.

На месте работают экстренные службы

В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия российской атаки.

Для оказания помощи жителям разворачивают оперативный штаб.

Позже Лысак сообщил о гибели человека в результате утреннего удара.

"К сожалению, стало известно о погибшем в результате утренней вражеской атаки", — написал он.

Первые последствия атаки





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