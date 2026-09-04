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В Одессе в результате утренней атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО
Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара погиб один человек, еще трое получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В одном из районов города в результате атаки повреждены жилые дома и автомобили.
На месте работают экстренные службы
В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют последствия российской атаки.
Для оказания помощи жителям разворачивают оперативный штаб.
Позже Лысак сообщил о гибели человека в результате утреннего удара.
"К сожалению, стало известно о погибшем в результате утренней вражеской атаки", — написал он.
Первые последствия атаки
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