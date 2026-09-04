В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ загинула людина, є постраждалі. ФОТО

Вранці 4 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару загинула людина, ще троє людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

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За його словами, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

В одному з районів міста внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють екстрені служби

Наразі на місці удару працюють усі відповідні служби. Фахівці обстежують територію та фіксують наслідки російської атаки.

Для допомоги мешканцям розгортають оперативний штаб.

Пізніше Лисак повідомив про загибель людини внаслідок ранкового удару.

"На жаль, стало відомо про загиблого внаслідок ранкової ворожої атаки", - написав він.

Перші наслідки атаки





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