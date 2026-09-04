Поліцейські Григоренко та Шматко загинули під час документування попереднього удару на Дніпропетровщині

Поліцейські Олександр Григоренко та Сергій Шматко загинули внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вони у складі слідчо-оперативної групи виїхали до Павлоградського району, щоб задокументувати наслідки ворожого удару по Богданівській громаді.

"Під час роботи ворог завдав повторного удару БпЛА. Капітан поліції Олександр Григоренко загинув на місці. Старший лейтенант поліції Сергій Шматко отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати поліцейського не вдалося. Ще один правоохоронець отримав важкі поранення та наразі перебуває у лікарні.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих поліцейських. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", - зазначили у поліції.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Богданівській громаді Павлоградського району російські військові атакували територію безпілотником. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських.

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