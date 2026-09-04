На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули двоє поліцейських, ще один поранений. ФОТО

Російські війська з вечора 3 вересня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На Павлоградщині загинули двоє поліцейських

У Богданівській громаді Павлоградського району російські військові атакували територію безпілотником. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських.

Ще один правоохоронець отримав поранення. Наразі він перебуває в лікарні у важкому стані.

Через атаку виникла пожежа. Також пошкоджені підприємство та службовий автомобіль.

В обласній військовій адміністрації висловили співчуття рідним і колегам загиблих правоохоронців.

На Нікопольщині пошкоджені підприємства та гімназія

Нікопольський район російські війська атакували дронами та артилерією. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів виникли пожежі. Пошкоджені гімназія, продовольчий склад та підприємство.

Інформація про наслідки ворожих атак уточнюється.

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