Рашисти атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

Російські окупаційні війська атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівнику оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Його стан стабільний.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакують реактивними шахедами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Є влучання у промислову інфраструктуру.

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