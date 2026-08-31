Рашисти атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника
Російські окупаційні війська атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні вночі ворог атакував одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Наразі працівнику оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Його стан стабільний.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти атакують реактивними шахедами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Є влучання у промислову інфраструктуру.
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