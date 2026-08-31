Ворог атакує реактивними шахедами Кривий Ріг: влучання у промпідприємство, двоє поранених (оновлено)
Війська РФ наразі атакують реактивними шахедами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Є влучання у промислову інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За словами Вілкула, ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство міста.
"Ще є у повітрі реактивні щахеди. Бережіть себе", - додав він.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив Вілкул, триває аварійно-рятувальна операція. Пожежу вже локалізовано.
Наразі є двоє постраждалих - чоловіки 1967 та 1978 років народження. Обидва у стані середньої тяжкості, перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу.
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