Ворог атакує реактивними шахедами Кривий Ріг: влучання у промпідприємство, двоє поранених (оновлено)

Війська РФ наразі атакують реактивними шахедами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Є влучання у промислову інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

За словами Вілкула, ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство міста.

"Ще є у повітрі реактивні щахеди. Бережіть себе", - додав він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: Росія атакувала Україну балістикою та КАБами: є поранені у Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі (оновлено)

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Вілкул, триває аварійно-рятувальна операція. Пожежу вже локалізовано.

Наразі є двоє постраждалих - чоловіки 1967 та 1978 років народження. Обидва у стані середньої тяжкості, перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу.