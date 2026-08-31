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Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Ворог атакує реактивними шахедами Кривий Ріг: влучання у промпідприємство, двоє поранених (оновлено)

шахед атакує Кривий Ріг

Війська РФ наразі атакують реактивними шахедами Кривий Ріг Дніпропетровської області. Є влучання у промислову інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За словами Вілкула, ворог атакував реактивним шахедом промислове підприємство міста.

"Ще є у повітрі реактивні щахеди. Бережіть себе", - додав він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Вілкул, триває аварійно-рятувальна операція. Пожежу вже локалізовано.

Наразі є двоє постраждалих - чоловіки 1967 та 1978 років народження. Обидва у стані середньої тяжкості, перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу.

Автор: 

Кривий Ріг (1343) обстріл (36433) Дніпропетровська область (5229) Криворізький район (480) реактивний шахед (7)
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