Росія атакувала Україну балістикою та КАБами: є поранені у Кривому Розі, Харкові та Запоріжжі

У ніч проти 27 серпня російські війська атакували низку областей балістичними ракетами, На Полтавщині, у Кривому у Розі та Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок російської ракетної атаки поранення дістали двоє людей, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз двоє поранених, не важкі", – зазначив він.

За його словами, росіяни атакували промислове підприємство. Раніше Вілкул повідомляв про удар по місту двома балістичними ракетами та попереджав про можливі повторні пуски.

Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей – двоє чоловіків та жінка. Ворог аткував обласний центр КАБами.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що постраждалим надали медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль та кілька будівель. Також спалахнула пожежа.

Харків

Унаслідок нічної атаки Росії по Харкову 27 серпня постраждав 30-річний чоловік. Російський безпілотник влучив у балкон багатоповерхівки, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання зафіксували в Індустріальному районі Харкова.

"30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес внаслідок влучання БпЛА в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку", – зазначив Синєгубов.

Полтавщина

Вночі ворог атакував також і Полтавську область.

"Полтавщина під атакою! Інформація уточнюється. Перебувайте в безпечних місцях!" – повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

За даними місцевих телеграм-каналів потужні вибухи пролунали у Полтаві та Кременчуці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБами по Кривому Рогу