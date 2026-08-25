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Рашисти вдарили КАБами по Кривому Рогу

удар по Кривому Рогу

Вдень 25 серпня 2026 року війська РФ завдали авіаударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог завдав удару трьома КАБами по місту. Попередньо - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: Війська РФ обстріляли торговельно-розважальний центр на Дніпропетровщині: в області троє поранених. ФОТОрепортаж

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Автор: 

Кривий Ріг (1338) обстріл (36336) КАБ (612) Дніпропетровська область (5214) Криворізький район (476)
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