Рашисты нанесли удар КАБами по Кривому Рогу

Днем 25 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг нанес удар тремя КАБами по городу. Предварительно — без пострадавших", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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