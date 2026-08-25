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Рашисты нанесли удар КАБами по Кривому Рогу

удар по Кривому Рогу

Днем 25 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг нанес удар тремя КАБами по городу. Предварительно — без пострадавших", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Новость будет обновляться

Автор: 

Кривой Рог (1624) обстрел (35017) КАБ (602) Днепропетровская область (5649) Криворожский район (462)
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