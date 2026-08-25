Рашисты нанесли удар КАБами по Кривому Рогу
Днем 25 августа 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг нанес удар тремя КАБами по городу. Предварительно — без пострадавших", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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