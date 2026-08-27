Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и КАБами: есть раненые в Кривом Роге и Запорожье

В ночь на 27 августа российские войска нанесли ракетные удары по ряду регионов. В Полтавской области, в Кривом Роге и Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Кривой Рог

В Кривом Роге в результате российской ракетной атаки ранения получили два человека, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"На данный момент двое раненых, ранения нетяжелые", - отметил он.

По его словам, россияне атаковали промышленное предприятие. Ранее Вилкул сообщал об ударе по городу двумя баллистическими ракетами и предупреждал о возможных повторных запусках.

Запорожье

В Запорожье в результате российской атаки пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина. Враг атаковал областной центр ракетами КАБ.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате атаки поврежден автомобиль и несколько зданий. Также вспыхнул пожар.

Полтавская область

Ночью враг атаковал также и Полтавскую область.

"Полтавщина под атакой! Информация уточняется. Находитесь в безопасных местах!" - сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.

По данным местных Telegram-каналов, мощные взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге.