Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и КАБами: есть раненые в Кривом Роге и Запорожье
В ночь на 27 августа российские войска нанесли ракетные удары по ряду регионов. В Полтавской области, в Кривом Роге и Запорожье раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кривой Рог
В Кривом Роге в результате российской ракетной атаки ранения получили два человека, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"На данный момент двое раненых, ранения нетяжелые", - отметил он.
По его словам, россияне атаковали промышленное предприятие. Ранее Вилкул сообщал об ударе по городу двумя баллистическими ракетами и предупреждал о возможных повторных запусках.
Запорожье
В Запорожье в результате российской атаки пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина. Враг атаковал областной центр ракетами КАБ.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
В результате атаки поврежден автомобиль и несколько зданий. Также вспыхнул пожар.
Полтавская область
Ночью враг атаковал также и Полтавскую область.
"Полтавщина под атакой! Информация уточняется. Находитесь в безопасных местах!" - сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.
По данным местных Telegram-каналов, мощные взрывы прогремели в Полтаве и Кременчуге.
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