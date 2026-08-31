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Враг атакует Кривой Рог реактивными шахедами: попадание в промышленное предприятие

шахед атакует Кривой Рог

Вооруженные силы РФ в настоящее время наносят удары реактивными ракетами "Шахед" по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Зафиксированы попадания в промышленную инфраструктуру.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По словам Вилкула, враг атаковал реактивным "шахедом" промышленное предприятие города.

"В воздухе ещё находятся реактивные ракеты "Шахед". Берегите себя", - добавил он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Новость будет обновляться

Автор: 

Кривой Рог (1628) обстрел (35130) Днепропетровская область (5663) Криворожский район (466) реактивный шахед (7)
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