Враг атакует Кривой Рог реактивными шахедами: попадание в промышленное предприятие

Вооруженные силы РФ в настоящее время наносят удары реактивными ракетами "Шахед" по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Зафиксированы попадания в промышленную инфраструктуру.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По словам Вилкула, враг атаковал реактивным "шахедом" промышленное предприятие города.

"В воздухе ещё находятся реактивные ракеты "Шахед". Берегите себя", - добавил он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте также: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и КАБами: есть раненые в Кривом Роге, Харькове и Запорожье (обновлено)

Новость будет обновляться