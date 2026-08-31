Враг атакует Кривой Рог реактивными шахедами: попадание в промышленное предприятие
Вооруженные силы РФ в настоящее время наносят удары реактивными ракетами "Шахед" по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Зафиксированы попадания в промышленную инфраструктуру.
Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По словам Вилкула, враг атаковал реактивным "шахедом" промышленное предприятие города.
"В воздухе ещё находятся реактивные ракеты "Шахед". Берегите себя", - добавил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль